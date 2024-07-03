Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Soroti Kematian Afif Maulana di Padang, Partai Perindo: Kasusnya Harus Tuntas!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:17 WIB
Soroti Kematian Afif Maulana di Padang, Partai Perindo: Kasusnya Harus Tuntas!
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus kematian seorang bocah 13 tahun, Afif Maulana (AM) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. masih jadi perhatian publik. Polda Sumbar bahkan menegaskan penyelidikan kasus tewasnya AM masih terus berlanjut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Perindo Bagian Eksternal, Virdian Aurellio turut menyoroti kasus kematin AM dan mendorong institusi Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Virdian menjelaskan bahwa kepolisian harus melek dengan kritik publik dan menyelesaikan kasus ini.

“Kepolisian harus peka terhadap kritik publik itu. Jadi sembari kasusnya harus dijalankan secara tuntas, satu sisi secara institusi Polri harus berbenah secara total,” ungkap Virdian saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (3/7/2024).

Virdian mengatakan, kasus ini bukan yang pertama bahwa ada rekayasa-rekayasa yang melibatkan anggota Polri. Untuk itu, penyelidikan yang tuntas dan terus berlanjut masih harus digencarkan institusi Polri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement