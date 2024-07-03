Soroti Kematian Afif Maulana di Padang, Partai Perindo: Kasusnya Harus Tuntas!

JAKARTA - Kasus kematian seorang bocah 13 tahun, Afif Maulana (AM) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. masih jadi perhatian publik. Polda Sumbar bahkan menegaskan penyelidikan kasus tewasnya AM masih terus berlanjut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Perindo Bagian Eksternal, Virdian Aurellio turut menyoroti kasus kematin AM dan mendorong institusi Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Virdian menjelaskan bahwa kepolisian harus melek dengan kritik publik dan menyelesaikan kasus ini.

“Kepolisian harus peka terhadap kritik publik itu. Jadi sembari kasusnya harus dijalankan secara tuntas, satu sisi secara institusi Polri harus berbenah secara total,” ungkap Virdian saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (3/7/2024).

Virdian mengatakan, kasus ini bukan yang pertama bahwa ada rekayasa-rekayasa yang melibatkan anggota Polri. Untuk itu, penyelidikan yang tuntas dan terus berlanjut masih harus digencarkan institusi Polri.