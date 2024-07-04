Diikuti 10 Ribu Peserta, Bhayangkara Run Bawa Dampak Positif bagi UMKM

PEKANBARU - Sebanyak 10 ribu orang menyatakan sebagai perserta Riau Bhayangkara Run 2024. Bahkan sebagian besar peserta berasal dari luar Riau. Pendaftaran event olahraga lari Riau Bhayangkara Run 2024 resmi ditutup pada Kamis (27/6/2024) lalu. Adapaun event ini untuk memeriahkan HUT Bhayangkara ke-78.

Sesuai jadwal, event olahraga lari terbesar di luar Jawa-Bali ini bakal digelar pada 14 Juli 2024. Polda Riau menyiapkan tiga kategori yang dibuka, pertama lari dengan jarak 5 K. Kemudian ada jarak 10 K dan terakhir half marathon dengan jarak 21 K.

Dosen Fakultas Ekonomi STIE Tuah Negeri Puji Ananda Irvan menilai kegiatan Riau Bhayangkara Run memiliki efek jangka panjang terhadap ekonomi masyarakat khususnya terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah. Di mana dalam hal ini penyelenggara melibatkan UMKM .

"Jadi ini selain iven olahraga, juga berdampak kepada pengenalan daerah. Apalagi ada ribuan orang yang datang dari luar Riau. Setidaknya, peserta datang menginap dan mencari kuliner, atau berbelanja dan mendatangi mal maupun pusat perbelanjaan. Jadi event ini membangkitkan ekonomi semua lini," sebut Ananda, Kamis (4/7/2024).

Dosen lulusan Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang menyatakan, bila setengah dari total peserta berbelanja di UMKM satu orang rata-rata Rp100 ribu saja, maka ada Rp500 juta perputaran ekonomi di kalangan UMKM pada saat itu.