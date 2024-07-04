Banjir Rendam Kawasan Kantor Bupati hingga Mal di Rangkasbitung

LEBAK - Hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (4/7/2024). Sejumlah titik di pusat kota terendam banjir.

Informasi diperoleh, beberapa titik yakni sekitar kantor Bupati Lebak, Alun-alun Rangkasbitung, area Mal Rabinza hingga akses menuju Polsek Rangkasbitung dan Kodim 0603 Lebak.

Genangan air nampak merendam sejumlah ruas jalan di area tersebut. Bahkan genangan juga terjadi di area parkir kantor Polsek Rangkasbitung, Polres Lebak.

"Di sekitaran kantor Bupati ruas jalan terendam bahkan beberapa bangunan juga ada yang terdampak terendam," kata Fahri warga sekitar.

Menurut dia, peristiwa ini rutin terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah Rangkasbitung. Apalagi curah hujan cukup lama terjadi.