Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rendam Kawasan Kantor Bupati hingga Mal di Rangkasbitung

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:57 WIB
Banjir Rendam Kawasan Kantor Bupati hingga Mal di Rangkasbitung
Banjir di Rangkasbitung rendam kawasan kantor bupati (Foto: Fariz Abdullah)
A
A
A

LEBAK - Hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (4/7/2024). Sejumlah titik di pusat kota terendam banjir.

Informasi diperoleh, beberapa titik yakni sekitar kantor Bupati Lebak, Alun-alun Rangkasbitung, area Mal Rabinza hingga akses menuju Polsek Rangkasbitung dan Kodim 0603 Lebak.

Genangan air nampak merendam sejumlah ruas jalan di area tersebut. Bahkan genangan juga terjadi di area parkir kantor Polsek Rangkasbitung, Polres Lebak.

"Di sekitaran kantor Bupati ruas jalan terendam bahkan beberapa bangunan juga ada yang terdampak terendam," kata Fahri warga sekitar.

Menurut dia, peristiwa ini rutin terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah Rangkasbitung. Apalagi curah hujan cukup lama terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement