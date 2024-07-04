Puting Beliung Porak-porandakan Ratusan Rumah di Lampung

LAMPUNG - Hujan lebat disertai angin puting beliung memporak-porandakan ratusan rumah warga di tiga desa di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Kamis (4/7/2024) petang.

Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun, sedikitnya 92 rumah warga rusak akibat diterpa angin puting beliung. Bencana ini terjadi sekitar pukul 16.20 WIB.

Detik-detik bencana angin kencang dan hujan lebat yang melanda pemukiman warga ini sempat diabadikan video amatir warga.

Akibat peristiwa bencana ini sebanyak 92 rumah warga di tiga desa yaitu Desa Rumbih, Desa Negara Ratu dan Desa Negara Sakti di Kecamatan Pakuan Ratu mengalami kerusakan pada bagian atap dan genteng. Setidaknya ada 28 rumah di antaranya rusak berat.

Pemkab Way Kanan melalui BPBD setempat telah melakukan pendataan dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Sebab, berdasarkan informasi dari BMKG Lampung, cuaca ekstrem masih berpotensi melanda sebagain besar wilayah di Lampung hingga beberapa hari ke depan.

(Arief Setyadi )