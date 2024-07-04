Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Penataan dan Ketersediaan Dokter

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:43 WIB
Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Penataan dan Ketersediaan Dokter
Presiden Jokowi tinjau RSUD Sinjai (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, Kamis, 4 Juli 2024.

Usai peninjauan, Kepala Negara mengapresiasi penataan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di RSUD tersebut.

"Ini rumah sakit daerah yang saya lihat bersih, penataannya baik, dokternya juga lebih dari cukup," kata Presiden dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Presiden, ia selalu menemukan masalah kekurangan tenaga spesialis saat berkunjung ke sejumlah RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Namun, masalah tersebut tidak terjadi di RSUD Sinjai.

"Biasanya kalau saya datang ke daerah saya tanya spesialis jantungnya ada enggak? 'Enggak ada, Pak.' Di sini saya tadi menanyakan ke Pak Dirut ada 2, bagus, yang lain 23 spesialis ada, ini yang bagus," ungkap Presiden.

