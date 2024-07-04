Gempa M2,4 Guncang Tojo Una-Una Sulteng Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagniudo (M) 2,4 mengguncang Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada hari ini, Kamis (4/7/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:31 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.4, 04-Jul-2024 21:31:55WIB, Lok:0.90LS, 122.06BT (62 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )