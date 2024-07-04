Bugil Bareng Pegawai Honorer di Rumah Kosong, ASN Pemkab Mojokerto Digerebek Suami

MOJOKERTO - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Mojokerto digerebek warga berselingkuh di Perumahan Griya Dahayu Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Saat digerebek keduanya berada di dalam kamar rumah dalam kondisi tak berpakaian. Keduanya pun langsung dibawa ke balai desa dan dilanjutkan ke Polres Mojokerto.

Usai digerebek, keduanya dibawa ke Balai Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Warga pun juga mendatangkan perangkat desa dan kepolisian Polsek Sooko.

Keduanya adalah IM warga Desa Sidomulyo dan perempuannya berinisial RPS, warga Jalan Malabar. Keduanya sama-sama berdinas di bagian administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto.

Faisal Umar salah satu warga mengatakan, keduanya telah diintai lama oleh warga perumahan dan warga Desa Sambiroto, karena awalnya diduga transaksi narkoba. Lalu warga melakukan pengintaian namun saat keduanya di dalam rumah kosong tersebut, warga tak berani langsung gerebek karena kekurangan personil.