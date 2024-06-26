Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh

BANYUASIN - Ervina seorang Ibu Bhayangkari membagikan permasalahan rumah tangganya di media sosial (medsos) Facebook dan berharap kelakuan sang suami Iptu JBW yang berselingkuh berkali-kali mendapat ganjaran.

Diketahui bahwa kabar perselingkuhan suami Ervina diketahui telah berlangsung selama pernikahan keduanya berlangsung 7 tahun.

Iptu JBW yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Pangkalan Balai tersebut diduga tak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Ervina dan anak-anaknya.

Dia pun terpaksa bekerja sebagai driver ojek untuk menafkahi anak-anaknya.

"Hampir 7 tahun lamanya saya tidak memiliki kekuatan apa pun. Saya hanya ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak. Saya hanya ingin mengutarakan isi hati dan mempertahankan hak saya," tulis Ervina di akun medsos, Senin (24/6/2024).

Dalam curahan hatinya itu, Ervina mengutarakan isi hatinya berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo dapat menegur sang suami.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup:

1. Apakah boleh seorang polisi yang telah menikah secara resmi baik agama maupun secara hukum dengan SAH bisa menikah lagi tanpa sepengetahuan istri SAH

2. Apakah boleh seorang polisi tidak menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik selama 7 tahun lamanya, dan istri tidak diberi nafkah lahir dan batin

3. Apakah boleh seorang polisi bisa mengganti data kartu keluarga yang awal status pernikahan tercatat, sekarang di ubah menjadi status menikah tidak tercatat.

Kemudian Ervina juga mengaku sudah berulang kali memergoki sang suami berselingkuh. Saat itu, dirinya sempat memergoki sang suami berselingkuh dengan seorang polwan bersuami dan juga telah memiliki anak.