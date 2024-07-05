Tak Jadi Kiamat, Peramal Nostradamus Asal India Prediksi Bumi Lenyap Tanggal 10 Agustus 2024

JAKARTA - Tak jadi kiamat, peramal Nostradamus asal India prediksi bumi lenyap tanggal 10 Agustus 2024. Padahal, sebelumnya dia memprediksikan kiamat akan terjadi pada 29 Juni mendatang.

Namun, artikel terbaru Kushal Kumar yang dijuluki sebagai Nostradamus terbaru mengungkapkan bahwa kehancuran dunia akan mundur. Salah satunya akan terjadi di antara Juli dan Agustus. Dia memperkirakan akan terjadi pada tanggal 10 Agustus.

Hal ini dikarenakan banyaknya negara yang sudah merencanakan perang besar hingga membuat bumi menjadi lenyap.

Sementara itu, peramal India ini menyatakan 2024 menjadi tahun yang mengkhawatirkan karena adanya konflik global, khususnya pada 8 Mei. Kushal Kumar mengatakan ketegangan akan makin meningkat antara Korea Utara dan Korea Selatan, China dengan Taiwan, Timur Tengah, hingga Ukraina versus Rusia.

Apalagi, dia memandang bagan astrologi Veda sebagai "peta karma kita", yang menggunakan kesejajaran planet untuk menunjukkan dengan tepat peristiwa-peristiwa penting. Kumar menekankan perlunya penafsiran yang cermat terhadap dampak planet ini, dan mengakui potensi kesalahan manusia dalam prediksi tersebut.

Ramalan Kumar mendapat kepercayaan dari peristiwa global baru-baru ini. Dia menyoroti meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon, tindakan provokatif Korea Utara di perbatasan Korea Selatan, dan pengerahan kapal perang Rusia, termasuk kapal selam nuklir, ke Havana.