Museum Multatuli di Lebak Kebanjiran

LEBAK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menutup sementara kunjungan wisata ke Museum Multatuli di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (5/7/2024).

Hal itu dilakukan karena museum anti kolonial pertama di Indonesia ini melakukan konservasi koleksi usai terendam banjir pada Kamis 4 Juli 2024, sore.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin mengatakan penutupan juga dilakukan karena adanya aksi bersih-bersih usai banjir merendam.

"Hari ini museum ditutup dulu karena untuk konservasi koleksi juga pembersihan karena terdampak banjir kemarin sore," kata Imam saat dihubungi.

Menurut dia, seluruh staf dan karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan kegiatan Jumat bersih untuk mempercepat proses pembersihan dampak banjir.

"Sekarang Jumat Bersih juga di museum," tuturnya.