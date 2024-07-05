Bejat! Mertua Tega Perkosa Menantunya yang Sedang Sakit

PEKANBARU - Seorang mertua di Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, tega memperkosa menantunya yang sedang terbaring lemah karena sakit.

Akibat perbuatannya, pria berinisial UA (46) ditangkap polisi. Di mana sebelum ditangkap pelaku sempat mengancam korban agar jangan menceritakan kepada orang lain.

"Setelah korban membuat laporan langsung kita tindaklanjuti dan mencari pelaku dan berhasil menangkapi. Pelaku adalah mertua korban," kata Kapolsek Langgam Iptu Alferdo Krisnata Kaban, Jumat (5/7/2024).

Berdasar keterangan korban, peristiwa itu terjadi pada 16 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Di mana korban bersama suaminya tinggal di rumah tersangka.

Saat itu, korban terbaring lemah di kamar, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar. Saat kejadian, suami korban atau anak pelaku tidak ada di rumah. Begitu juga dengan istri pelaku.

Pelaku pun membuka paksa pakaian korban tanpa perduli kalau itu adalah menantunya. Lelaki itu lalu merudapaksa korban.

"Saat kejadian korban tidak bisa melakukan perlawanan karena dalam keadaan sakit lemas terbaring di tempat tidur kamar setelah pingsan di kamar mandi. Sehingga pelaku memanfaatkan kondisi tidak berdaya korban dan situasi rumah sepi tidak ada suami maupun keluarga lainnya yang keluar mencari kayu bakar," ujar Kapolsek Langgam.