Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Mertua Tega Perkosa Menantunya yang Sedang Sakit

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:51 WIB
Bejat! Mertua Tega Perkosa Menantunya yang Sedang Sakit
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang mertua di Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, tega memperkosa menantunya yang sedang terbaring lemah karena sakit.

Akibat perbuatannya, pria berinisial UA (46) ditangkap polisi. Di mana sebelum ditangkap pelaku sempat mengancam korban agar jangan menceritakan kepada orang lain.

"Setelah korban membuat laporan langsung kita tindaklanjuti dan mencari pelaku dan berhasil menangkapi. Pelaku adalah mertua korban," kata Kapolsek Langgam Iptu Alferdo Krisnata Kaban, Jumat (5/7/2024).

Berdasar keterangan korban, peristiwa itu terjadi pada 16 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Di mana korban bersama suaminya tinggal di rumah tersangka.

Saat itu, korban terbaring lemah di kamar, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar. Saat kejadian, suami korban atau anak pelaku tidak ada di rumah. Begitu juga dengan istri pelaku.

Pelaku pun membuka paksa pakaian korban tanpa perduli kalau itu adalah menantunya. Lelaki itu lalu merudapaksa korban.

"Saat kejadian korban tidak bisa melakukan perlawanan karena dalam keadaan sakit lemas terbaring di tempat tidur kamar setelah pingsan di kamar mandi. Sehingga pelaku memanfaatkan kondisi tidak berdaya korban dan situasi rumah sepi tidak ada suami maupun keluarga lainnya yang keluar mencari kayu bakar," ujar Kapolsek Langgam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661/pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153727/dpr-OD9f_large.jpg
Soroti Kasus Pemerkosaan Mahasiswi di Karawang, DPR: Polisi Wajib Proses Hukum Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152536/pemerkosaan-qBnF_large.jpg
Petaka Buruh Konveksi, Kenalan Pria di Medsos Malah Diperkosa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148221/dpr-y0Tc_large.jpg
Soal Tragedi Pemerkosaan Massal 98, DPR: Penyangkalan Tambah Beban Luka Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/525/3145716/kasus_dokter_priguna_perkosa_pasien_rshs_segera_dilimpahkan_ke_kejaksaan-Tw6r_large.jpg
Kasus Dokter Priguna Perkosa Pasien RSHS Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/610/3143968/pemerkosaan-gVxN_large.jpg
Bejat, Ayah Kandung Tega Perkosa Anak Usai 10 Tahun Tak Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement