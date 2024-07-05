Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

400 Ribu Lebih Tiket Kereta Jarak Jauh Sudah Dipesan saat Momen Liburan Sekolah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |22:36 WIB
400 Ribu Lebih Tiket Kereta Jarak Jauh Sudah Dipesan saat Momen Liburan Sekolah
Ilustrasi (Foto: Daop 1 Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Penyelenggaraan angkutan kereta api pada masa libur sekolah Semester Ganjil sejak 28 Juni lalu terus meningkat. Hingga hari ini Jumat 5 Juli 2024 penumpang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 267 ribu penumpang, dengan rata-rata operasional KA sebanyak 62 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ), dari Stasiun Pasar Senin 31 KAJJ dan Stasiun Gambir 31 KAJJ.

Periode libur sekolah mulai 28 Juni hingga 15 Juli 2024, tiket kereta api yang telah dibeli dan dipesan sampai dengan hari ini sebanyak lebih dari 400 ribu tiket.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan bahwa, menurut data pantauan penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta hari ini, Jumat (5/7) sebanyak 35.500 penumpang, Naik dari Stasiun Pasar Senen 15.500 penumpang dengan 31 perjalanan KAJJ, 13.000 penumpang naik dari Stasiun Gambir dengan 33 perjalanan KAJJ dan sisanya sekitar 7.000 penumpang naik dari beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta, seperti Stasiun Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Cikampek, Karawang dan Jakarta Kota.

Ixfan menambahkan bahwa volume penumpang tertinggi terjadi pada tanggal 28 Juni 2024 lalu, yaitu lebih dari 36.000 penumpang yang berangkat dari Jakarta. Sejauh ini rute favorit masyarakat pada periode long weekend tersebut adalah Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Solo pp, Jakarta - Malang pp, Jakarta - Yogyakarta PP dan relasi lainnya.

“Volume penumpang tertinggi terjadi pada Jumat (28/6) lalu, lebih dari 36 ribu penumpang berangkat dari Jakarta,” kata Ixfan, dari Jakarta Jumat (5/7/2024).

Untuk mengantisipasi lonjakan dan mengakomodir penumpang yang akan melakukan perjalanan keberbagai wilayah dalam rangka libur panjang high season atau liburan sekolah, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 8 KA tambahan selama bulan Juli 2024.

“Peningkatan jumlah perjalanan KA ini merupakan bagian dari komitmen KAI Khususnya Daop 1 Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti periode liburan sekolah saat ini,” kata Ixfan.

