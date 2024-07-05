Keraton Solo Akan Gelar Kirab Malam 1 Sura, Kerbau Kiai Slamet Jalan Terdepan

SOLO – Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) akan menggelar kirab malam 1 Sura, pada Minggu 7 Juli 2024. Kerbau bule Kiai Slamet akan berada di posisi terdepan sebagai cucuk lampah.

“Tahun lalu ada 7 pusaka yang dibawa saat kirab, mudah-mudahan tahun ini lebih dari tujuh,” kata salah satu panitia kirab malam 1 Sura Keraton Solo, KP Edhy Wirabhumi, Jumat (5/7/2024).

Sebelum prosesi kirab, sejauh ini Kerbau Kiai Slamet telah dikelilingkan di kawasan Baluwarti atau lingkungan sekitar keraton agar tidak kaget. Sebab selama revitalisasi Keraton Solo yang kini tengah berjalan, Kerbau Kiai Slamet tidak pernah keluar kandang. Biasanya, kerbau selalu jalan-jalan di kawasan alun-alun keraton.

Namun sejak 6 bulan terakhir, tidak pernah keluar dan baru dikeluarkan menjelang kirab. Rute kirab dimulai dari keraton menuju supit urang, kawasan alun-alun ke utara, perempatan Telkom ke kanan, Jalan Kapten Mulyadi, perempatan Baturono, Gemblegan ke kanan, Jalan Slamet Riyadi, masuk ke alun alun, pagelaran dan masuk ke keraton.

Kirab dijadwalkan berlangsung pukul 24.00 WIB tepat, dan diharapkan pukul 03.00 WIB telah selesai. Jumlah kerbau yang akan ikut jalan sebanyak 11 ekor. Melalui latihan kirab, nantinya akan diketahui apakah ada kerbau yang didrop atau tidak. Tidak semua kerbau bule milik keraton disertakan dalam kirab. Sebab beberapa di antaranya ada yang tidak akur dan berisiko berkelahi saat acara.

Hari pelaksanaan kirab adalah Minggu malam Senin, bersamaan dengan Pura Mangkunegaran, dan yang menbedakan hanya waktu. Kirab malam 1 Sura yang dilaksanakan Pura Mangkunegaran dilaksanakan sore, sedangkan Keraton Solo digelar malam.