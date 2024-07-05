Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Curangi Domisili, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |01:05 WIB
Curangi Domisili, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatat, ada sebanyak 260 pelajar dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur zonasi yang didiskualifikasi.

Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, ratusan siswa tersebut dianulir lantaran tempat tinggal tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yaitu kartu keluarga.

"Total peserta PPDB di Jabar yang dianulir ada 260-an itu karena setelah penerimaan dicek ulang bahwa KK-nya betul di situ tapi tidak tinggal di situ. Seharusnya KK-nya di situ tinggal juga di situ antara lain seperti itu," ucap Bey dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2024).

Bey mengakui, pihaknya cukup kesulitan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit pada PPDB 2024 demi pemerataan di setiap wilayah.

"Jadi PPDB seperti ini kan maksud awalnya kan baik untuk menghilangkan sekolah favorit, tapi setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat kita ya, jadi kan harusnya buat pemerataan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan tentang pelaksanaan PPDB yang ideal itu harus dilakukan seperti apa polanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/338/3165851/arifatul_choiri-HTEB_large.jpg
Pelajar Ikut Demo, Menteri PPPA: Apakah Mereka Tahu yang Sebenarnya Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136762/ham-zkvh_large.jpg
Menteri HAM: Siswa Nakal Digembleng di Barak Militar Tak Melanggar HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/519/3035327/siswa-sd-di-sampang-mogok-belajar-hari-pertama-sekolah-protes-tabungan-tak-cair-ifTWi6ylYT.jpg
Siswa SD di Sampang Mogok Belajar Hari Pertama Sekolah Protes Tabungan Tak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/337/3019417/ilham-habibie-salah-satu-pilar-indonesia-emas-2045-adalah-pembangunan-manusia-dan-iptek-QYgXuTQrmi.jpg
Ilham Habibie: Salah Satu Pilar Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Iptek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/338/3011392/bocah-smp-terjun-bebas-di-tebet-kondisinya-sudah-bisa-rawat-jalan-di-rumah-bL06B8qSwo.jpg
Bocah SMP Terjun Bebas di Tebet, Kondisinya Sudah Bisa Rawat Jalan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001787/usai-dilantik-ppi-turki-siap-wujudkan-indonesia-emas-2045-Inse0XQ8Bk.jpg
Usai Dilantik, PPI Turki Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement