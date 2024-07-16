Siswa SD di Sampang Mogok Belajar Hari Pertama Sekolah Protes Tabungan Tak Cair

SAMPANG - Aksi mogok belajar dilakukan oleh para siswa SDN Taddan 2, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura.pada Senin 15 Juli 2024.

Pemicunya, para wali murid enggan menyekolahkan putra-putrinya alias mogok sekolah karena diduga uang tabungan mereka tidak kunjung cair.

Tidak diberikannya uang tabungan milik siswa dari kelas I - VI telah menjadi polemik di lingkungan pendidikan Kabupaten Sampang.

Sebelumnya uang tabungan itu dikabarkan dititipkan ke salah satu perusahaan travel haji dan umrah di Pamekasan oleh Kepala Sekolah SDN Taddan 2. Namun, tak kunjung diberikan ke siswa hingga waktu yang telah ditentukan.

Bahkan wali murid sempat melaksanakan aksi protes, mendatangi lembaga sekolah.

Pelaksana Harian (Plh) Kelala Sekolah SDN Taddan 2 Jumilah Arif mengatakan bahwa saat ini para siswa kembali masuk seperti biasanya, sebab uang tabungan mereka telah diberikan.

"Uang tabungan milik siswa telah diberikan pada Senin kemarin," ujarnya, Selasa (16/7/2024).