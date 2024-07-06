Peristiwa 6 Juli : Bandara Kemayoran Resmi Dioperasikan Pemerintah Hindia Belanda

BERAGAM peristiwa penting terjadi pada 6 Juli sepanjang masa dan sebagian di antaranya tertulis dalam catatan sejarah. Di dalam negeri, salah satu peristiwa penting terjadi pada tanggal ini adalah resminya beroperasi Bandara Kemayoran, Jakara.

Bandara Kemayoran pernah jadi gerbang masuk utama ke Indonesia, sebelum ditutup lalu semua layanan penerbangan dialihkan ke Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten.

Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 6 Juli, sebagaimana Okezone rangkum dari Wikipedia dan sumber lain :

1940 - Bandara Kemayoran mulai beroperasi

Bandara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan Internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dan secara resmi dibuka pada 8 Juli 1940.

Namun sebenarnya mulai 6 Juli 1940 tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, KNILM (Koningkelije Nederlands Indische Luchtvaart Maatschapij) yang diterbangkan dari Lapangan Terbang Tjililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhir beroperasi.

Bandara yang dahulu terkenal dengan nama Kemajoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 31 Maret 1985 dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan.

Bandar udara ini memiliki dua landasan pacu yang bersilangan, yakni landasan pacu utara-selatan (17-35) dengan ukuran 2.475 x 45 meter dan landasan pacu barat-timur (08-26) dengan ukuran 1.850 x 30 meter.

1964 - Malawi merdeka dari Inggris

Republik Malawi adalah sebuah negara yang terdapat di daratan Afrika bagian selatan. Malawi berbatasan dengan Tanzania di sebelah utara, Zambia di barat laut, dan Mozambik di timur, selatan dan barat.

Danau Malawi yang memanjang di sepanjang perbatasan timur Malawi mencakupi seperlima wilayah negara itu. Asal mula nama Malawi tidak diketahui; nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari 'cahaya matahari yang menyinari danau.