Aldelia Bocah SD Tewas Terbakar di Sekolah, Dua Guru Jadi Tersangka

PARIAMAN - Aldelia, bocah SD yang tewas terbakar akibat diusili temannya, di daerah Aurmalintang Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berlanjut. Kapolres Pariaman, AKBP Andreanaldo Ademi memgatakan mereka sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni guru olahraga dan wali kelas.

Kapolres Pariaman, AKBP Andreanaldo Ademi mengatakna, kedua tersangka dianggap lalai sehingga Aldelia yang duduk di kelas 4 SD itu terbakar saat gotong royong membersihkan sampah di sekolahnya.

“ementara terlapor teman korban yang berinisial R yang menyiramkan minyak ke korban dikembalikan ke orangtuanya karena masih berstatus anak di bawah umur, yakni 12 tahun,” ucapnya, Jumat 5 Juli 2024.

Untuk kedua tersangka, pihak Polres Pariaman dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan negeri setempat. Dalam menetapkan kedua tersangka, polisi udah meminta keterangan dari sejumlah saksi, terlapor dan keterangan ahli.

Kedua tersangka dalam kasus tersebut dikenakan pasal 359 kuhp tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman minimal satu tahun maksimal lima tahun penjara.

(Qur'anul Hidayat)