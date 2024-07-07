Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kunjungi ARTJOG 2024, Puan: Bentuk Apresiasi dan Dukungan pada Seniman Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |19:20 WIB
Kunjungi ARTJOG 2024, Puan: Bentuk Apresiasi dan Dukungan pada Seniman Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengunjungi pameran seni rupa kontemporer tahunan ARTJOG di Yogyakarta untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada para seniman.

Kunjungan ini berlangsung pada Minggu (7/7/2024) di Jogja National Museum, dipandu oleh CEO ARTJOG, Heri Pemadi, serta ditemani oleh seniman grafis kenamaan Indonesia, Bambang 'Toko' Witjaksono.

"Saya datang ke sini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk para seniman Indonesia. Saya dan keluarga juga termasuk penikmat seni jadi saya suka melihat dan menikmati pameran dan festival seni. Apalagi ARTJOG adalah pameran seni rupa yang cukup besar," kata Puan dalam keterangannya.

ARTJOG 2024, yang berlangsung dari 28 Juni hingga 1 September, mengusung tema 'Ramalan' yang menggambarkan prediksi masa depan. Pameran ini menampilkan karya dari 48 seniman dewasa individu maupun kelompok, serta 70 karya dari 36 seniman anak dan remaja, yang dipilih dari 254 pendaftar.

"Wah luar biasa sekali karya-karyanya itu ya, kita dapat melihat makna dari perspektif setiap individu. Namun secara luas imajinasi para seniman yang membuat karya tersirat yaitu tentang apa yang akan terjadi di masa depan," katanya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sangat terkesan dengan karya Jun Kitazawa asal Jepang, yang menghadirkan pesawat tempur hayabusa sebagai layang-layang berekor panjang. Karya ini mengingatkan kembali sejarah pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945.

"Saya sangat terkesima dengan karya dari Jun Kitazawa ini. Memori masa penjajahan kala itu membuat saya semakin kagum dengan para pahlawan yang mampu membebaskan Indonesia dari penjajah Jepang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement