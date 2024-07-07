Kunjungi ARTJOG 2024, Puan: Bentuk Apresiasi dan Dukungan pada Seniman Indonesia

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengunjungi pameran seni rupa kontemporer tahunan ARTJOG di Yogyakarta untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada para seniman.

Kunjungan ini berlangsung pada Minggu (7/7/2024) di Jogja National Museum, dipandu oleh CEO ARTJOG, Heri Pemadi, serta ditemani oleh seniman grafis kenamaan Indonesia, Bambang 'Toko' Witjaksono.

"Saya datang ke sini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk para seniman Indonesia. Saya dan keluarga juga termasuk penikmat seni jadi saya suka melihat dan menikmati pameran dan festival seni. Apalagi ARTJOG adalah pameran seni rupa yang cukup besar," kata Puan dalam keterangannya.

ARTJOG 2024, yang berlangsung dari 28 Juni hingga 1 September, mengusung tema 'Ramalan' yang menggambarkan prediksi masa depan. Pameran ini menampilkan karya dari 48 seniman dewasa individu maupun kelompok, serta 70 karya dari 36 seniman anak dan remaja, yang dipilih dari 254 pendaftar.

"Wah luar biasa sekali karya-karyanya itu ya, kita dapat melihat makna dari perspektif setiap individu. Namun secara luas imajinasi para seniman yang membuat karya tersirat yaitu tentang apa yang akan terjadi di masa depan," katanya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sangat terkesan dengan karya Jun Kitazawa asal Jepang, yang menghadirkan pesawat tempur hayabusa sebagai layang-layang berekor panjang. Karya ini mengingatkan kembali sejarah pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945.

"Saya sangat terkesima dengan karya dari Jun Kitazawa ini. Memori masa penjajahan kala itu membuat saya semakin kagum dengan para pahlawan yang mampu membebaskan Indonesia dari penjajah Jepang," katanya.