Viral Emak-Emak Temukan Gurunya saat SD Mengamen di Terminal, Kisahnya Bikin Sedih

JEMBER – Momen mengharukan terjadi saat sekelompok emak-emak menemukan mantan guru SD-nya yang sedang mengamen di Terminal Tawang Alun Jember. Sang guru yang mengajar kesenian dan geografi itupun terlihat lusuh dan menua. Tangis haru mewarnai pertemuan mantan murid dan gurunya itu.

Dalam video viral, mantan guru SD Aleteya Jember yang bernama Stefanus itu tidak mengenal mantan murid-muridnya. Namun setelah satu persatu mengingatkan, pahlawan tanpa tanda jasa itupun teringat dan langsung memeluk mantan siswa siswanya itu.

BACA JUGA: Viral Dua Remaja Putri di Baubau Baku Hantam hingga Jadi Tontonan Temannya

Senda gurau dan rasa haru menjadi satu di Terminal Tawang Alun Jember. Bahkan mantan siswa dan siswinya itu memberi buah tangan berikut uang untuk guru mereka saat SD.

Hal yang membuat makin miris, saat ditanya alamat rumah dan domisili, Stefanus mengaku hanya kos dan enggan menunjukkan alamat kosnya.

Menurut Indah mantan murid Stefanus, dia mendapat kabar gurunya mengamen dari teman-temannya yang sesekali bertemu gurunya di Terminal Tawang Alun Jember. Gurunya mengamen dari bus ke bus antarkota.

Karena penasaran, Indah kemudian menyuruh adiknya yang juga bersekolah di tempat yang sama untuk mengecek keberadaan mantan gurunya itu. Benar saja, saat dicek Stefanus sedang duduk di tempat tunggu penumpang Terminal Tawang Alun. Tak menuggu lama, beberapa alumni Sd Aleteya kemudian mendatangi mantan gurunya itu.