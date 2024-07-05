Viral Emak-Emak Kejar Pencuri Gerobak Dorong, Malingnya Kabur

PALANGKARAYA - Seorang emak-emak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengejar seorang pencuri yang akan membawa kabur gerobak dorong miliknya.

Aksi emak-emak yang memergoki pencuri dan mengejar hingga mendapatkan kembali arko miliknya terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial.

Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria tak dikenal saat mencuri sebuah gerobak dorong dan dipergoki oleh emak-emak di Jalan Perintis, Kelurahan Panarung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Tak hanya memergoki pelaku, emak-emak itu juga nekad mengejar pelaku hingga ke tengah jalan dan berhasil mendapatkan geribaknya miliknya setelah pelaku meninggalkan barang curiannya itu.

Emak-emak bernama Linarsih itu mengatakan, peristiwa pencurian yang terekam CCTV tersebut terjadi sekira pukul setengah 10.00 Wita, saat dirinya tengah menjahit pakaian di dalam rumah.

Beberapa saat kemudian, ia melihat seseorang sedang mengangkat gerobak dorongnya dari samping rumah sambil berjalan di depan teras rumah.