Viral Dua Remaja Putri di Baubau Baku Hantam hingga Jadi Tontonan Temannya

Remaja putri di Baubau baku hantam di tengah jalan (Foto: tangkapan layar)

BAUBAU - Dua orang remaja putri di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), terlibat adu jotos di jalan raya. Ironisnya saat kedua remaja yang terlibat baku hantam tersebut menjadi tontonan teman-temannya.

Selain itu, remaja lainnya malah merekam aksi tersebut. Video adu jotos itu pun kemudian viral di media sosial (medsos).

Adapun aksi baku hantam tersebut berlangsung di tengah Jalan Simpang Lima, tidak jauh dari Kantor DPRD Kota Baubau.

Dari video aksi adu jotos kedua remaja putri tersebut berdurasi 2 menit 56 detik itu, tampak keduanya juga saling pukul dan tendang.