Viral! Wakil Bupati Muratara Ribut dengan Pengacara, Nyaris Baku Hantam

MURATARA - Viral di media sosial (medsos) video Wakil Bupati Muratara, Inayatullah terlibat cekcok mulut dengan pengacara lokal Dian Burlian.

Cekcok berawal saat wakil Bupati Muratara, melakukan pengecekan sekaligus menyalurkan bantuan ke warga terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Karang Jaya.

Informasi dihimpun Okezone, Sabtu (20/4/2024), Dian Burlian merupakan pengacara lokal sekaligus konten kreator media sosial yang sering mengunggah video dirinya dalam menangani beragam permasalahan seputar hukum di chanel Youtube, Tiktok dan medsos lainnya.

Namun, baru baru ini dia terlibat cekcok mulut dengan Wakil Bupati Muratara yang sedang melakukan kunjungan untuk memberikan bantuan warga yang terdampak bencana alam banjir luapan di Desa Lubuk Kumbung, Kecamatan Karang Jaya.

Awalnya dalam video yang mendadak diviralkan itu, Inayatullah menyampaikan jika Pemerintah selalu memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Muratara yang terdampak bencana banjir luapan.

Namun dia meminta ke sejumlah pihak, yang membuat sejumlah pemberitaan, agar menyampaikan pemberitaan secara objektif. Dan tidak memberikan asumsi sepihak dengan sekedar maksud tujuan dan kepentingan tertentu.

“Kami sampaikan tidak ada pemerintah yang melalaikan tugas menelantarkan rakyat," ucapnya

Namun perkataan Wabup Muratara langsung di potong oleh Dian Burlian yang juga ada di lokasi, dengan mengatakan "Kalau masalah ini dak diviralkan, kamu idak datang pak . Jadi pemimpin yang bijak sana bos," ujarnya Dian Burlian meninggi. Namun langsung dijawab Inayatullah.

"Siapo yang idak datang? anda itu jangan sok pak. Siapa tidak bijaksana," ucap Inayah menepis tudingan pengacara lokal tersebut.

Namun Dian burlian kembali ngotot dan menantang wabub Muratara, "Aku idak takut samo kamu, dak usah melok melok (saat dilerai warga, red), kito ni masyarakat. Katek urusan, kau dak tau siapo aku," ujarnya.

Selanjutnya video cekcok mulut itu menjadi viral setelah sengaja diviralkan oleh sejumlah konten kreator lokal.

Wakil Bupati Muratara Inayatulah menanggapi tersebar luasnya video viral perdebatannya dengan pengacara lokal tersebut.

“Bagi saya pribadi hal biaso, kritik marahan yang membagun. kejadian kemaren sepontan. Secara pribadi saya sudah memaafkan. Pemimpin itu makanannya memang di caci, di maki, di hina di fitnah. karena resiko ngurus orang banyak," ucap H Inayatullah.