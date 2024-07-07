Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hujan Deras, Pemotor Tewas di Tempat Usai Tabrak Truk Mogok

Asfi Manar , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |09:15 WIB
Hujan Deras, Pemotor Tewas di Tempat Usai Tabrak Truk Mogok
Evakuasi korban tewas kecelakaan. (Foto: Asfi Manar)
NGAWI - Kecelakaan maut itu terjadi di jalur alternatif penghubung Ngawi-Madiun, Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Sabtu (6/7/2024) malam. Seorang pelajar, Malik Balgiyansyah (16) warga Desa Kasreman tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk bermuatan tebu yang tengah parkir di tengah badan jalan karena mogok.

Peristiwa itu bermula saat korban yang mengendarai sepeda motornya, melaju kencang dari arah Ngawi hendak pulang menuju rumahnya. Sesampai di lokasi kejadian saat kondisi hujan deras, korban diduga tidak mengetahui jika didepannya ada truk tebu yang dikemudikan Yogik Anas Pratama (22) warga Ngawi yang parkir di tengah badan jalan karena mogok.

Korban yang melaju kencang itu menabrak bak belakang truk hingga terpental ke samping truk. Kerasnya benturan membuat sepeda motor rusak berat, sementara korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan korban tewas seketika.

Polisi langsung membawa jasad korban ke kamar jenazah Rsud Soeroto Ngawi untuk dilakukan visum.

Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Petugas langsung mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk sopir truk tebu. Kasus kecelakaan itu kini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi.

(Qur'anul Hidayat)

      
