Kepergok Bobol Rumah Anggota Polisi, Kawanan Rampok Nekat Todongkan Senpi

JAKARTA - Komplotan pencuri nekat todongkan pistol ke pemilik rumah saat memergoki para pelaku sedang berusaha membobol rumah anaknya di Jalan Kebantenan Lima, Cilincing, Jakarta Utara.

Aksi komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman kemera cctv, para pelaku yang berjumlah empat orang dengan mengendarai dua motor, berusaha merusak gembok gerbang rumah, namun aksi para pelaku diketahui warga dan berusaha mengejar para pelaku.

Para pelaku yang panik kemudian menodongkan pistol ke arah warga yang mengejar sambil tancap gas melarikan diri.

Menurut ketua rukun tetangga, Jaelani, para pelaku ini berusaha membobol gerbang rumah milik anggota polisi, namun komplotan pencuri ini terpergok ayah dari pemilik rumah yang akan berangkat menunaikan ibadah sholat subuh.

“Pelaku kepergok oleh ayah pemilik rumah pada saat shalat subuh,” kata Jaelani, Minggu (7/7/2024).

Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Mapolsek Cilincing Jakarta Utara, dan Ketua Rt pun berharap agar polisi cepat menangkap para pelakunya agar warga sekitar tidak resah.

(Awaludin)