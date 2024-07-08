Dandim Yahukimo Terima Penghargaan Mensos Atas Kontribusi Tangani Bencana Alam di Yahukimo

JAKARTA - Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menerima penghargaan dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atas dedikasinya dalam penanganan bencana alam dan kelaparan di wilayah tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh Dandim 1715/Yahukimo dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan kelaparan di daerah tersebut, Senin (8/7/2024).

BACA JUGA: Kapolres dan Dandim Cimahi Pimpin Evakuasi Tiga Korban Longsor

Mensos Risma memberikan penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas upaya yang dilakukan oleh Dandim 1715/Yahukimo dalam memberikan bantuan, koordinasi, dan pemulihan pasca-bencana kepada masyarakat Kabupaten Yahukimo.

Dedikasi dan komitmen Dandim 1715/Yahukimo dalam memastikan keberlangsungan dan pemulihan masyarakat setempat patut diapresiasi.