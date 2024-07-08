Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dandim Yahukimo Terima Penghargaan Mensos Atas Kontribusi Tangani Bencana Alam di Yahukimo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |16:27 WIB
Dandim Yahukimo Terima Penghargaan Mensos Atas Kontribusi Tangani Bencana Alam di Yahukimo
Dandim Yahukimo terima penghargaan Mensos (Foto: Pen Kodim Yahukimo)
A
A
A

JAKARTA - Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menerima penghargaan dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atas dedikasinya dalam penanganan bencana alam dan kelaparan di wilayah tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh Dandim 1715/Yahukimo dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan kelaparan di daerah tersebut, Senin (8/7/2024).

Mensos Risma memberikan penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas upaya yang dilakukan oleh Dandim 1715/Yahukimo dalam memberikan bantuan, koordinasi, dan pemulihan pasca-bencana kepada masyarakat Kabupaten Yahukimo.

Dedikasi dan komitmen Dandim 1715/Yahukimo dalam memastikan keberlangsungan dan pemulihan masyarakat setempat patut diapresiasi.

