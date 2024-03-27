Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kapolres dan Dandim Cimahi Pimpin Evakuasi Tiga Korban Longsor

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |00:19 WIB
Kapolres dan Dandim Cimahi Pimpin Evakuasi Tiga Korban Longsor
Longsor di Bandung Barat (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

CIMAHI — Upaya pencarian korban banjir bandang yang mengakibatkan tanah longsor di Kampung Gintung, RT 03/RW 04, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya membuahkan hasil.

Upaya pencarian korban tertimbun tanah longsor di hari kedua Selasa (26/3/2024) akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak tiga jenazah korban berhasil dievakuasi di oleh tim SAR gabungan yang dipimpin Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subardono dan Dandim 0609 Cimahi, Letkol Arm Boby SIP.

Tiga jenazah korban yang berhasil dievakuasi dua anak-anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta perempuan dewasa. Jasad pertama anak-anak berjenis kelamin perempuan ditemukan pukul 11.54 WIB.

Selang setengah jam dari penemuan jasad pertama, personel SAR gabungan Kembali menemukan korban kedua sekitar pukul 12.23 WIB. "Tim SAR gabungan terus melakukan Upaya pencarian dan alhamdulillah pukul 12.56 WIB jasad ketiga berhasil ditemukan," kata apolres Cimahi, AKBP Aldi Subardono.

Ketiga korban yang ditemukan di kedalaman tanah sekitar 1,5 meter ini kemudian dievakuasi ke RSUD Cililin untuk diidentifikasi oleh tim Biddokes Polda Jabar yang telah menyiapkan posko di rumah sakit tersebut. Dengan ditemukannya tiga korban ini, kata Aldi, maka sudah empat korban meninggal dunia berhasil dievakuasi.

"Ketiga korban ditemukan sesuai dengan informasi awal, dimana di  titik inilah adanya korban sebanyak lima sampai enam orang. Maka tim SAR pun konsentrasi di titik ini," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
