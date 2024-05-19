Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |01:17 WIB
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
Longsor menimpa mess sekuriti di Ponpes Yaspida, Sukabumi (Foto: MPI/Dharmawan)
SUKABUMI - Bencana longsor terjadi di Kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Yaspida, Jalan Parungseah-Cipetir, Kampung Renged RT 010/003, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (18/5/2024).

Kejadian pada sekira pukul 12.46 WIB tersebut, mengakibatkan 1 korban tewas tertimbun longsor. Korban diketahui sebagai penjaga keamanan sekolah (sekuriti) bernama Jaenudin (39) warga Bogor yang meninggal dunia di rumah sakit.

Informasi yang dihimpun, kejadian longsor tersebut terjadi dampak dari intensitas hujan tinggi dan cukup lama yang melanda wilayah tersebut. Sebanyak 1 bangunan Ponpes Yaspida yang merupakan mess tempat tinggal untuk sekuriti, rusak berat akibat bencana longsor tersebut.

 

Kapolsek Kadudampit Polres Sukabumi Kota, Ipda Suhendar mengatakan, pihaknya bersama Kapolsek Cisaat langsung turun ke lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan adanya kejadian tersebut dan ikut melaksanakan evakuasi korban.

"Jadi sekira pukul 12.46 WIB kejadian longsor terus dievakuasi dari timbunan, kemudian dibawa ke rumah sakit Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira) dan diperkirakan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit," ujar Suhendar kepada MNC Portal Indonesia.

 

Suhendar menambahkan, korban ketika tiba di Rumah Sakit Setukpa Polri, Jalan Aminta Azmali, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, namun saat akan diberikan pertolongan kedaruratan, setelah diperiksa, dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis dari rumah sakit.

"Selanjutnya keluarga korban diberitahukan kejadian tersebut, kemudian dari pihak sekolah Yaspida memberikan informasi ke pihak keluarga, keluarganya menerima dan langsung dibawa ke Bogor (untuk dimakamkan)," ujar Suhendar.

