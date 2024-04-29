Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |01:34 WIB
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
Proses pencarian petani tertimbun longsor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Opa (65), seorang petani asal Kampung Tangkil, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupatem Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, yang dilaporkan hilang karena tertimbun longsor belum ditemukan hingga Minggu (28/4/2024).

Petani tersebut diduga tertimbun longsor di Kampung Cimanggu, RT 01/16, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat pada Jumat (26/5/2024) siang. Tim Sar Gabungan dikerahkan untuk melakukan pecarian terhadap korban.

"Pencarian hari ini dilanjutkan, tapi tadi sekitar pukul 14.45 WIB dihentikan sementara dan hasilnya masih nihil," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulanhan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Yan Cahya Djuarsa saat dikonfirmasi.

Namun proses pencarian hari ini terpaksa dihentikan sementara atau ditunda karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. "Tadi itu cuacanya mendung dan gerimis kecil jadi dihentikan dulu. Kalau memungkinkan dan kondisi cuacanya bagus mungkin dilanjutkan hari ini," ujarnua.

Yan Cahya mengungkapkan, terdapat kendala dalam proses pencarian terhadap korban. Pada bagian atas lokasi longsor terdapat tebing yang sudah menggantung sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan jika hujan kembali mengguyur daerah tersebut.

"Jadi ada tebing yang belum turun, masih menggantung. Tebingnya kalau ada air takutnya longsor lagi. Jadi demi keselamatan kalau cuaca kurang mendukung ditunda dulu," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992240/minibus-dan-truk-terdampak-longsor-tol-bocimi-korban-dilarikan-ke-rumah-sakit-JnBRsOrqf7.jpg
Minibus dan Truk Terdampak Longsor Tol Bocimi, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement