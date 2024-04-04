Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong

Budi Setiawan , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |06:10 WIB
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
Tol Bocimi ditutup sementara pasca longsor (Foto: Budi Setiawan)
SUKABUMI - Ruas jalan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) ruas Cigombong-Parungkuda masih ditutup. Hal ini akibat adanya jalan tol yang longsor pada Km 64 tepatnya di Kampung Sikup, Desa Nangerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Tiga kendaraan yang saat kejadian akan melintas dari arah Jakarta menuju Sukabumi terperosok sedalam 20 meter. Namun, dua korban pengemudi dan penumpang minibus mengalami luka- luka. Sementara dua pengemudi kendaraan lainnya berhasil selamat.

Menurut keterangan staff PT Trans Jabar Tol, Endang Juani, mulai Kamis (4/4/2024), jalur dari Jakarta menuju Sukabumi tidak akan dioperasionalkan. Tol Bocimi hanya dibuka satu jalur yaitu dari Sukabumi menuju Jakarta pada pukul 10.00 pagi nanti.

Jenis kendaraan yang boleh melintasi Tol Bocimi hanya kendaraaan golongan satu yaitu kelas sedan atau minibus. Masih belum bisa dipastikan kapan Tol Bocimi akan kembali normal dipergunakan.

Pihak pengelola jalan tol meminta pihak Korlantas Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan arteri jalan nasional tiga Sukabumi-Bogor. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas bagi pengendara melalui Gerbang Tol Cigombong.

(Arief Setyadi )

      
