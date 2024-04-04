Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |04:30 WIB
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Rekayasa lalin Tol Bocimi imbas longsor (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - PT Trans Jabar Tol (JTT) melakukan rekayasa lalu lintas di tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) imbas dari bencana longsor yang terjadi, mulai skema penutupan jalan, one way, hingga pembatasan golongan kendaraan yang boleh melintas di tol Bocimi.

Staf Operasi Pelayanan Lalu Lintas PT JTT, Endang Juwani mengatakan, sepanjang 25 meter lobang akibat longsor dengan kedalaman 20 meter, terjadi di bahu dan setengah badan jalan tol Bocimi di KM 64 arah Sukabumi.

"Kondisi sekarang untuk jalur Jakarta menuju Sukabumi ditutup sementara dan pada Kamis (4/4/2023 jalur tersebut akan ditutup total, kendaraan akan dialihkan ke GT Cigombong. Jalur dari Sukabumi arah Jakarta, dikhususkan untuk kendaraan Golongan I," ujar Endang kepada MNC Portal Indonesia.

Pemberlakuan Golongan I tersebut, lanjut Endang, yang dapat melintas berupa kendaraan sedan dan minibus yang berlaku mulai pukul 10.00 WIB. Lalu esok harinya Hari Jumat (5/4/2024) pukul 14.00 WIB hingga 21.00 WIB, akan diberlakukan one way dari arah Ciawi ke exit tol gate Parungkuda.

"Melewati jalur B arah Jakarta (contra flow). Awal masuk one way dari jalur A (arah Sukabumi) dari KM 62 (dan berpindah) ke jalur B (arah Jakarta) dan kembali masuk ke jalur A di KM 65. Dan kendaraan yang akan masuk (tol Bocimi) dari GT Parungkuda dialihkan ke jalan Nasional," ujar Endang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992240/minibus-dan-truk-terdampak-longsor-tol-bocimi-korban-dilarikan-ke-rumah-sakit-JnBRsOrqf7.jpg
Minibus dan Truk Terdampak Longsor Tol Bocimi, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement