INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:13 WIB
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
Longsor di Kampung Sirnagalih, Garut (BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang ditemukan tewas tertimbun longsor di Kampung Sirnagalih, Desa Talagajaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ketiganya terdiri dari ibu dan dua anaknya.

“Korban berjumlah 3 orang dalam pencarian tim SAR gabungan atas nama Lilis (28), Dini (3), dan Zeni (8) ketiganya berjenis kelamin perempuan,” kata Kasiops Kantor SAR Bandung Supriono dalam keterangan resminya, Sabtu (27/4/2024).

Longsor terjadi pada Kamis 25 April 2024 malam sekitar pukul 19.15 WIB. Tim SAR langsung mencari ketiga korban dan jasadnya baru ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, pada Jumat 26 April 2024.

 BACA JUGA:

Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda dengan durasi cukup lama pada wilayah Desa Talagajaya.

“Longsor tersebut juga berdampak pada beberapa bangungan antara satu unit rumah alami rusak berat dan satu unit fasilitas peribadatan rusak berat,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Halaman:
1 2
      
