Minibus dan Truk Terdampak Longsor Tol Bocimi, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

SUKABUMI - Sebanyak 2 kendaraan terdampak longsor terjadi jalan tol Bocimi KM 64 pada Rabu (3/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

Satu kendaraan Isuzu Panther terperosok lubang dan 1 truk terguling dalam kejadian tersebut.

Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo mengatakan, titik longsor di salah satu lajur jalan tol sehingga satu mobil minibus jenis Isuzu Panther bernomor polisi F 1764 VX mengalami kecelakaan, sehingga pengemudi dan penumpang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.

“Kami masih berkoordinasi dengan pengelola tol dan induk PJR Dirlantas. Untuk sementara kendaraan yang menuju ke exit tol Parungkuda kami alihkan menuju exit tol Cigombong. Sesaat setelah petugas menerima kabar adanya longsor, langsung ditutup, dialihkan,” ujar Tony kepada MNC Portal Indonesia.

Tony menambahkan, tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Pengendara dan penumpang mobil yang terjun ke jurang dikabarkan selamat dan tak mengalami luka parah. Keduanya juga sudah dievakuasi ke RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

“Selain mobil isuzu Panther ada juga kendaraan truk yang terguling karena berusaha menghindar. Alhamdulillah pengemudinya tidak apa-apa,” ujar Tony.