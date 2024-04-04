Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Minibus dan Truk Terdampak Longsor Tol Bocimi, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:17 WIB
Minibus dan Truk Terdampak Longsor Tol Bocimi, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Minibus terdampak longsor di Tol Bocimi (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 2 kendaraan terdampak longsor terjadi jalan tol Bocimi KM 64 pada Rabu (3/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

Satu kendaraan Isuzu Panther terperosok lubang dan 1 truk terguling dalam kejadian tersebut.

Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo mengatakan, titik longsor di salah satu lajur jalan tol sehingga satu mobil minibus jenis Isuzu Panther bernomor polisi F 1764 VX mengalami kecelakaan, sehingga pengemudi dan penumpang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.

“Kami masih berkoordinasi dengan pengelola tol dan induk PJR Dirlantas. Untuk sementara kendaraan yang menuju ke exit tol Parungkuda kami alihkan menuju exit tol Cigombong. Sesaat setelah petugas menerima kabar adanya longsor, langsung ditutup, dialihkan,” ujar Tony kepada MNC Portal Indonesia.

Tony menambahkan, tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Pengendara dan penumpang mobil yang terjun ke jurang dikabarkan selamat dan tak mengalami luka parah. Keduanya juga sudah dievakuasi ke RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

“Selain mobil isuzu Panther ada juga kendaraan truk yang terguling karena berusaha menghindar. Alhamdulillah pengemudinya tidak apa-apa,” ujar Tony.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement