HOME NEWS JABAR

Alami Longsor, Jalan Tol Bocimi Ditutup Malam Ini

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:12 WIB
Alami Longsor, Jalan Tol Bocimi Ditutup Malam Ini
Jalan Tol Bocimi ditutup sementara (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Terdampak longsor di jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), sejumlah kendaraan yang akan menuju Sukabumi dari arah Jakarta dialihkan menuju ke jalan nasional Sukabumi-Bogor, pada Rabu (3/4/2024) sekira pukul 23.15 WIB malam.

Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kejadian longsor di jalan tol Bocimi terjadi di KM 64/600A arah Sukabumi dari Jakarta.

"Untuk sementara waktu jalan tol ditutup. Untuk yang mengarah dari Jakarta ke arah Sukabumi, diarahkan (keluar) gate Cigombong. Dan dari arah Sukabumi menuju Jakarta, diluruskan (menggunakan Jalan Nasional)," ujar Fiekry kepada MNC Portal Indonesia.

Sementara itu salah satu pengguna jalan yang akan masuk ke jalan tol Bocimi, Mansur warga Sukabumi, mengaku tidak mengetahui adanya kejadian longsor di jalan tol Sukabumi ke Jakarta tersebut.

