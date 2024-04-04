Tol Bocimi KM 64 Arah Sukabumi Longsor, 1 Mobil Terperosok Lubang

SUKABUMI - Jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) tepatnya di KM 64 arah Sukabumi alami longsor pada Rabu (3/4/2024) malam.

Saat ini, pukul 23.00 WIB kedua arah jalan tol ditutup untuk umum karena sedang melakukan evakuasi.

Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dikonfirmasi, mengungkapkan dalam kejadian tersebut terdapat korban pengguna jalan tol yang terperosok masuk ke dalam lubang akibat longsor tersebut.

"(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," ujar Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi.