HOME NEWS JABAR

Polresta Bandung: Puncak Arus Mudik Terjadi Tanggal 6 hingga 8 April 2024

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:56 WIB
Polresta Bandung: Puncak Arus Mudik Terjadi Tanggal 6 hingga 8 April 2024
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Puncak arus mudik lebaran diprediksi akan terjadi antara tanggal 6 hingga 8 April 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo.

Meskipun telah membuat prediksi, Kusworo menekankan perlunya terus memantau perkembangan situasi di lapangan.

"Kita masih melihat perkembangan. Namun demikian, mungkin prediksinya tanggal 6 April sampai 8 April 2024 adalah arus puncak mudik," ujarnya saat ditemui usai menggelar apel operasi Ketupat Lodaya di Gedung Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung pada Rabu (3/4/2024).

Selain itu, Kusworo juga memproyeksikan arus balik akan terjadi pada tanggal 13 April 2024, dengan kemungkinan berlangsung hingga tanggal 15 April 2024.

Telusuri berita news lainnya
