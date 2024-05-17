Longsor Tutup Akses Jalan di Kota Padang, Satu Mobil Nyaris Tertimbun

PADANG - Satu unit mobil tangki warna biru-putih nyaris tertimbun longsor usai tanah dan batu bersama kayu longsor di kawasan Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pukul 14.00 WIB.

Kepala BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton membenarkan kejadian tersebut. Lokasi kejadi tak jauh dari TKPlongsor beberapa hari lalu, yakni di kelok Banto, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan.

“Longsoran material mengakibatkan tertutupnya akses jalan baik menuju ke Solok maupun ke Padang. Luas area terdampak panjang material longsor panjang 20 meter, lebar 15 meter dengan ketinggian material sekitar 6 meter,” katanya, Jumat (17/5/2024).

Penyebab longsor, kata Hendri, akibat hujan dan angin kencang yang terjadi di Kota Padang. Saat ini tim rescue dan Pusdalops BPBD Kota Padang dan tim SAR gabungan melakukan pembersihan material longsor dengan mempergunakan alat berat dari Balai Jalan Nasional.

BACA JUGA: Rentetan Gempa Tingkatkan Potensi Kerawanan Longsor di Sumbar

Sekira pukul 17.00 WIB tadi jalan sudah dibuka, kendaraan sudah bisa melewati jalan tersebut, namun kondisi jalan tersebut berlumpur dan licin.

(Qur'anul Hidayat)