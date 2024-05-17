Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor Tutup Akses Jalan di Kota Padang, Satu Mobil Nyaris Tertimbun

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:47 WIB
Longsor Tutup Akses Jalan di Kota Padang, Satu Mobil Nyaris Tertimbun
Longsor tutup jalan di Kota Padang. (Foto: Ist/Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Satu unit mobil tangki warna biru-putih nyaris tertimbun longsor usai tanah dan batu bersama kayu longsor di kawasan Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pukul 14.00 WIB.

Kepala BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton membenarkan kejadian tersebut. Lokasi kejadi tak jauh dari TKPlongsor beberapa hari lalu, yakni di kelok Banto, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan.

“Longsoran material mengakibatkan tertutupnya akses jalan baik menuju ke Solok maupun ke Padang. Luas area terdampak panjang material longsor panjang 20 meter, lebar 15 meter dengan ketinggian material sekitar 6 meter,” katanya, Jumat (17/5/2024).

Penyebab longsor, kata Hendri, akibat hujan dan angin kencang yang terjadi di Kota Padang. Saat ini tim rescue dan Pusdalops BPBD Kota Padang dan tim SAR gabungan melakukan pembersihan material longsor dengan mempergunakan alat berat dari Balai Jalan Nasional.

Sekira pukul 17.00 WIB tadi jalan sudah dibuka, kendaraan sudah bisa melewati jalan tersebut, namun kondisi jalan tersebut berlumpur dan licin.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185651/longsor-0m7j_large.jpg
916 Personel Gabungan Dikerahkan Cari 16 Korban Longsor Banjarnegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185140/longsor-wEKs_large.jpg
Longsor Banjarnegara, Dua Korban Tewas Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184916/longsor-EiM4_large.jpg
Longsor Banjarnegara: 10 Orang Meninggal, 18 dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184670/longsor-3tuQ_large.jpg
Update Longsor Banjarnegara: 3 Orang Meninggal, 25 Lainnya Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement