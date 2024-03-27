Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Update Korban Longsor Bandung Barat: 10 Orang Hilang, Tiga Ditemukan Meninggal

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |00:06 WIB
Update Korban Longsor Bandung Barat: 10 Orang Hilang, Tiga Ditemukan Meninggal
Tim SAR gabungan cari korban longsor di Bandung Barat (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Operasi pencarian tim SAR gabungan bencana alam longsor di Bandung Barat, hari ini membuahkan hasil. Menurut data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Selasa (26/3/2024) pukul 16.30 WIB, korban hilang bertambah satu menjadi total sepuluh orang, tiga di antaranya ditemukan meninggal dunia.

Selain itu, dilaporkan juga terdapat dua warga yang mengalami luka berat.

Dilaporkan hingga hari ini, sebanyak 142 KK atau 527 warga terdampak, masih mengungsi di dua titik yaitu di SDN Padakati dan GOR Cibenda.

"Tercatat kerugian materil sebanyak 30 unit rumah dan dua unit mushola terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Ia menambahkan bahwa terkait pemenuhan kebutuhan dasar, dapur umum dan pos kesehatan telah didirikan. Upaya ini dilakukan untuk dapat menunjang keperluan para warga terdampak yang masih berada dipengungsian.

Upaya penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat terus di lakukan oleh BPBD Bandung Barat dan Tim SAR gabungan hingga hari ini. Lokasi kejadian terletak di dua Desa yaitu, Desa Sirnagalih dan Desa Cibenda di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang. Lokasi tebing yang cukup terjal menjadi tantangan tersendiri bagi tim dalam melakukan operasi pencarian.

