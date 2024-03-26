Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Terjunkan Tim DVI Identifikasi Korban Longsor di Bandung Barat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:05 WIB
Polisi Terjunkan Tim DVI Identifikasi Korban Longsor di Bandung Barat
Longsor di Bandung Barat (Foto: Ferry Bangkit Rizki)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Polisi menerjunkan Tim Disaster Victim Investigation (DVI) dari Polda Jawa Barat yang akan melakukan identifikasi korban tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan Tim DVI Polda Jabar itu dibagi ke dalam dua tim. Yakni tim yang melakukan proses ante mortem di Posko Darurat Penanganan Bencana Longsor dan tim post mortem di RSUD Cililin.

"Polda Jawa Barat melalui Biddokkes menurunkan Tim DVI, membuat posko ante mortem dan post mortem," ungkap Aldi di lokasi, Selasa (26/3/2024).

Aldi mengatakan, Tim DVI Polda Jabar itu sebelumnya sudah melakukan Tim DVI sudah melakukan proses ante mortem yaitu melakukan pengambilan sampel DNA 10 keluarga korban hilang. Sampel DNA nantinya akan dicocokan dalam proses post mortem dengan jasad yang sudah ditemukan.

Sejauh ini, petugas gabungan sudah menemukan tiga jasa korban yang tertimbun longsor. Ketiga jasad sudah dibawa ke rumah sakit.

"Sehingga nanti kalau korban ditemukan tak selamat atau dalam keadaan mayat rusak, maka akan dicocokkan dengan sampel DNA posko antemortem," kata Aldi.

Hingga saat ini, Tim SAR gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, TNI-Polri, dan relawan masih melakukan pencarian terhadap korban. Petugas menggunakan alat sederhana cangkul, pompa penyemprot air atau alkon, dan anjing pelacak atau tim K-9 untuk mencari sisa korban yang tertimbun longsor karena akses alat berat ke lokasi sulit.

"Petugas menurunkan anjing pelacak dan alat sederhana untuk mencari korban tertimbun longsor, mengingat akses alat berat tidak memungkinkan sampai ke lokasi," kata Aldi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement