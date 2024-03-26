Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Petugas Gabungan Temukan Tiga Korban yang Tertimbun Longsor di Bandung Barat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:53 WIB
Petugas Gabungan Temukan Tiga Korban yang Tertimbun Longsor di Bandung Barat
Bencana longsor Bandung Barat (foto: dok ist)
BANDUNG BARAT - Tiga korban yang tertimbun longsor di Kampung Gintung, RT 04/07, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat ditemukan pada Selasa (26/3/2024). Semuanya dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga pada Basarnas Bandung, Supriono mengatakan ketiga jasad itu ditemukan di worksheet A atau zona 1 pencarian yang difokuskan Tim Sar Gabungan sejak hari pertama pencarian.

"Kami ucapkan terlebih dahulu Innalillahi wa Inna Ilaihi Raajiun. Turut berduka cita, tim Sar Gabungan menemukan tiga jasad yang tertimbun di worksheet A," ungkap Supriono.

Ketiga korban yang tertimbun material longsor ditemukan dalam waktu yang berbeda. Jasad pertama merupakan anak-anak berjenis kelamin perempuan ditemukan pukul 11.54 WIB. Jasad kedua anak-anak berjenis kelamin laki-laki ditemukan pukul 12.23 WIB. Lalu jasad ketiga, dewasa berjenis kelamin perempuan ditemukan pukul 12.56 WIB.

"Ketiganya ditemukan sesuai dengan informasi awal, di titik inilah adanya korban sejumlah 5 sampai 6 korban. Maka konsentrasi dari awal rencana operasi, kita tentukan 3 worksheet ini," beber Supriono.

Tiga jasad itu ditemukan di kedalaman lumpur material longsor dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Saat indikasi awal ditemukan, petugas langsung menyemprotkan air dari alkon.

"Kedalaman sekitar 1,5 meter, dan itu yang sejak awal menjadi kendala kami. Taoi dengan penemuan ini, mudah-mudahan terus bertambah yang bisa kita evakuasi. Apalagi saat ini cuaca sedang bagus dan anggota prima kondisinya," kata Supriono.

