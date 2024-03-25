Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polda Jabar Kerahkan Anjing K-9 Cari Sembilan Korban Longsor di Bandung Barat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:17 WIB
Polda Jabar Kerahkan Anjing K-9 Cari Sembilan Korban Longsor di Bandung Barat
Anjing K-9 dikerahkan untuk mencari korban longsor. (Foto: Dok Ist)
CIMAHI - Polda Jabar mengerahkan tim K-9 (tim anjing pelacak) untuk membantu pencarian sembilan warga yang diduga menjadi korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kacematan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Minggu (24/3/2024) sekitar pukul 23.00 WIB.

“Tim K-9 Polda Jabar sudah diterjunkan untuk membantu Tim SAR dalam mencari korban yang tertimbun,” kata Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, di lokasi kejadian, Senin (25/3/2024) sore.

BACA JUGA:

Banjir dan Tanah Longsor di Jateng Sebabkan Jalan Rusak Sekira 100 Km 

Upaya pencarian dengan melibatkan K-9 masih terus dilakukan hingga petang hari. Proses pencarian dengan anjing pelacak itu akan dilanjutkan pada Selasa pagi dengan melibatkan tim SAR Gabungan. Ia berharap proses pencarian korban yang diduga tertimbun longsoran tanah tersebut segera membuahkan hasil.

“Kami terus melakukan upaya pencarian korban dengan melibatkan K-9 dan personel SAR gabungan. Semoga segera membuahkan hasil,” ujar dia.

 BACA JUGA:

Dikatakan Aldi, Polda Jabar juga mendirikan Posko Morten di RSDU Cililin dan Antimorten di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor. Posko tersebut didirikan untuk membantu proses identifikasi terhadap korban yang diduga tertimbun tanah longsor.

“Polres Cimahi juga mendirikan Posko Kesehatan di Desa Cibenda. Tim medis kami melayani fasilitas Kesehatan bagi warga terdampak bencana tanah longsor,” tutur dia.

Selain itu, lanjut Aldi, Sat Brimob Polda Jabar juga diterjunkan dan bergabung dengan SAR gabungan. Tak hanya itu, imbuh dia, Brimob Polda Jabar membangun dapur umum untuk melayani masyarakat terdampak tanah longsor.

“Di  posko penampungan warga di Kantor Desa Cibenda, ada sebanyak 115 KK  atau 436 orang. Mereka ini menjadi fokus perhatian kita juga,” ujar dia.

