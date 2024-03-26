Curhat ke Mensos, Korban Longsor Bandung Barat Kebingungan Tak Punya Tempat Tinggal

BANDUNG BARAT - Suci (34), salah satu korban longsor di Kampung Gintung, RT 03/07, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat mencurahkan isi hatinya kala disambangi Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini pada Senin 25 Maret 2024 malam.

Mensos mendatangi Gor Desa Cibenda yang dialihkan menjadi lokasi pengungsian bagi warga korban terdampak longsor yang terjadi pada Minggu malam. Ada 100 kepala keluarga (KK) dengan 374 jiwa yang terpaksa harus mengungsi karena rumahnya sudah rata dengan tanah.

"Tadi kami minta ke Bu Menteri rumah tinggal kembali, soalnya ibu bingung mau tinggal dimana. Insya Alloh segera, katanya. Mudah-mudahan bisa terealisasi," ucap Suci.

Susi tak masalah jika harus direlokasi dari tempat tinggalnya asalkan memiliki rumah kembali. Namun, dia berharap lokasi tidak terlalu jauh dari Kampung Cigintung karena aktivitas perekonomian keluarganya berada di sana semua.

"Pengennya saya di situ lagi soalnya udah betah, kalau mau geser jangan terlalu jauh," ujarnya.

Kesedihan tampak dari raut wajah Suci yang menceritakan kembali saat rumahnya rata dengan tanah karena diterjang longsor. Kejadian longsor itu membuat 25 rumah rusak berat karena tertimbun materia longsor. Sedangkan 10 orang dilaporkan hilang.