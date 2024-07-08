Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jelang Putusan Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Yakin Pegi Setiawan Bebas

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |09:28 WIB
Jelang Putusan Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Yakin Pegi Setiawan Bebas
Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi yakin kliennya akan bebas (Foto : MPI/Agung B)
A
A
A

BANDUNG - Perwakilan Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Mayor TNI (Purn) Marwan Iswandi menyatakan, pihaknya sudah sangat siap menyambut kemenangan dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan.

Hal itu disampaikan Marwan Iswandi saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, menjelang putusan sidang praperadilan pada hari ini, Senin (8/7/2024).

"Sebenarnya persiapan kami, persiapan untuk menang. Karena kami melihat dari fakta persidangan sudah jelas, waktu itu kan saya bertanya kepada ahli dari kami, bagaimana status terhadap klient kami atau tersangka ini? ‘Harus digugurkan!’, jelas kok, jelas dan nyata," kata Marwan.

"Diperkuat lagi dari kami oleh keterangan saksi fakta dan juga termasuk surat-surat masalah penetapan tersangka terhadap klien kami," tambahnya.

Marwan menilai, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabareskrim.

"Mereka (Polda Jabar) melakukan penetapan tersangka dulu terhadap klien kami, lalu mereka cari alat bukti," ujarnya.

Atas dasar itu, pihaknya meyakini jika hakim tunggal Eman Sulaeman akan mengabulkan gugatan permohonannya.

"Yang jelas kami tetap berkeyakinan, makanya saya hari ini cerah. Sebab saya ingat kata-kata dari hakim, hakim tunggal Pak Eman Sulaeman kan mengatakan bukan kemenangan terhadap pemohon, bukan juga termohon, tapi demi Indonesia," katanya.

"Sebenarnya tidak ada alasan hakim untuk tidak membatalkan tersangkanya klien kami. Tetapi apapun namanya, putusan pengadilan semuanya wajib menghormati, termasuk kami sendiri, walaupun itu sebenarnya pahit. Tetapi keyakinan bagi saya, tetap kami menang, dibatalkan (status) tersangka itu," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Advertisement