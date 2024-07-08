Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Keluarga Pakai Kaus Bebaskan Pegi Setiawan Jelang Putusan Sidang Praperadilan

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |09:36 WIB
Keluarga Pakai Kaus Bebaskan Pegi Setiawan Jelang Putusan Sidang Praperadilan
Keluarga kenakan kaus Bebaskan Pegi Setiawan (Foto : MPI/Agus W)
A
A
A

BANDUNG - Menjelang sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, terlihat keluarga, tim kuasa hukum dan kerabat Pegi Setiawan, Senin (8/7/2024).

Keluarga Pegi, ibu kandung Kartini, Lusiana adik, dan beberapa kerabat lain terlihat mengenakan kaus putih bergambar foto Pegi dan bertuliskan dukungan untuk Pegi, "Bebaskan Pegi Setiawan".

"Harapan saya, hakim memutuskan seadil-adilnya dan bisa membebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah," kata Kartini saat ditemui di PN Bandung.

Kartini menyatakan, sebagai dukungan kepada Pegi, keluarga sengaja datang ke PN Bandung untuk mengikuti sidang putusan yang rencananya akan digelar nanti siang. "Ada adik-adiknya, keponakan, paman, dan keluarga," ujarnya.

Perempuan paruh baya itu mengaku siap jika nanti putusan hakim tidak berpihak kepada Pegi atau menolak seluruh gugatan praperadilan.

"Seandainya, tim kuasa hukum kami, tetap berusaha sekuat tenaga membebaskan pegi. Yakin bebas," tutur Kartini.

Kartini mengatakan, Pegi meminta doa dan dukungan dari seluruh netizen dan masyarakat Indonesia yang mengikuti kasus ini,

"Pegi minta doa kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia. Pegi berterima kasih atas dukungan dan doa karena Pegi tidak bersalah. Pegi mengucapkan terima kasih dan meminta doa agar bebas dari penjara," ucap Kartini.

