DPW PKS Sumut Terima Pendaftaran Bacawagub Sumut Charles Bonar Sirait

JAKARTA - Ketua DPW PKS Sumut, Usman Jakfar bersama sejumlah pengurus menerima dengan hangat kehadiran Charles Bonar Sirait di kantor DPW PKS Sumut. Charles Bonar Sirait secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran bakal Calon Wakil Gubernur Sumut ke Kantor DPW PKS.

“Kehadiran Bang Charles Bonar Sirait membawa angin sejuk politik di Sumatera Utara. Saya bersyukur ada tokoh publik sekelas Bang Charles menunjukkan kepeduliannya atas kampung halamannya Sumatera Utara. Saya mengetahui dari berbagai media bahwa Bang Charles melewati masa kecilnya di kawasan Jalan Saudara Sisingamangaraja dekat dengan Pasar Simpang Limun, Medan. Kami kagum akan sikap ramah dan hangat serta kesediannya bersilaturahmi mengunjungi kami,” ucap Usman, Senin (8/7/2024).

Hingga kini Charles Bonar Sirait tercatat telah mendaftarkan diri ke empat partai yakni PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKS.

Beberapa Lembaga Survei Politik termasuk Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menempatkan Charles Bonar Sirait pada posisi tertinggi sebesar 58, 6 % untuk tingkat pengenalan publik terhadap Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024, serta pada posisi teratas sebesar 60,7 % untuk tingkat penerimaan publik Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024.

Ditemui setelah melakukan sesi rekaman podcast beberapa media massa di Sumatera Utara, Charles Bonar Sirait yang juga putera daerah Sumatera Utara menyatakan keseriusannya untuk menjalin komunikasi, kolaborasi serta kerjasama dengan partai-partai pengusung Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 bulan November mendatang.

Setelah melakukan berbagai proses pengamatan, observasi, serta aktif menyerap aspirasi dari masyarakat Sumatera Utara, Charles menilai peta permasalahan dan potensi keunggulan Sumatera Utara perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh stakeholders politik nasional.

Unggul pada potensi keindahan alam danau toba dan juga beberapa Sumber Daya Manusia pada sektor kesehatan masyarakat, menurut Charles sudah saatnya pemerintahan berikutnya memberikan stimulus yang lebih kuat untuk Institusi Pendidikan pada sektor bahasa asing, pariwisata serta tenaga kesehatan di Sumatera Utara.