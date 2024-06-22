Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Charles Bonar Sirait Ajak Generasi Muda Asal Sumut yang di Jakarta untuk Nonton Film

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:56 WIB
Charles Bonar Sirait Ajak Generasi Muda Asal Sumut yang di Jakarta untuk Nonton Film
Cawagud Sumut, Charles Bonar Sirait (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Artis dan Presenter TV Nasional, Charles Bonar Sirait yang juga putera daerah Sumatera Utara mengajak generasi muda Sumatera yang sedang menimba ilmu dan bersekolah di Jakarta, untuk menonton film How to Make Millions before Grandma Dies.

Peraih penghargaan Panasonic Award 1999, 2000, 2001 sebagai Pembawa Acara Televisi terfavorit itu mengatakan, acara tersebut sebagai upaya untuk terus memelihara tali persaudaraan dan silaturahmi di antara generasinya dengan generasi Milenial dan Generasi Z.

Charles yang namanya muncul pada berbagai jajak pendapat Pilkada Sumatera Utara 2024 sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara itu menjelaskan, sekitar 200 (duaratus) orang generasi muda Sumatera yang sedang merantau dan menimba ilmu di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi diharapkan hadir pada hari Sabtu 22 Mei 2024 mendatang di CGV Pacific Place Mall.

Charles berharap melalui forum nonton bareng seperti ini, para generasi muda memiliki visi dan misi untuk merawat nilai-nilai kasih sayang dan perhatian kepada orangtua dan leluhur.

“Tugas kita hadir di dunia ini bukan hanya sekedar mengejar pencapaian dan kesuksesan, tapi kita juga harus mampu merawat dan memuliakan orangtua kita, sebab merekalah Wakil Tuhan dalam kehidupan kita,” ujar Bintang film Coboy Junioir The Movie pemeran Papa Bastian itu.

Charles menilai menonton film selain sebagai sarana hiburan juga merupakan sarana pendidikan. Menonton film dengan nilai positif, menurut Charles adalah format kreatif dari aktifitas pendidikan yang umumnya dilakukan di sekolah namun kita pindahkan kegiatan belajar mengajar itu ke dalam ruang bioskop, supaya materi pendidikan menjadi jauh lebih menarik dan tidak membosankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/608/3111105//kpu_sumut-WEcz_large.jpg
KPU Sumut Tetapkan Bobby -Surya Sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/608/3090287//bobby_nasution-4utU_large.jpg
Bobby Nasution Unggul Versi Hitung Cepat Pilgub Sumut 2024: Harus Dijaga di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/608/3086131//pj_gubernur_sumut_agus_fatoni-fHKe_large.JPG
PJ Gubernur Sumut: Tolong Awasi ASN, karena Mereka Harus Netral untuk Pilkada Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/625/3084882//bobby-surya-temui-kader-pks-edy-rahmayadi-bahas-kesejahteraan-buruh-5SOlQfSi3X.jpg
Bobby-Surya Temui Kader PKS, Edy Rahmayadi Bahas Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/406/3084598//charles_bonar_sirait_beserta_jajaran_dpp_asita-zVeX_large.jpg
7 Fakta Charles Bonar Sirait, Duta Earth Hour WWF yang Dilantik Jadi Penasehat DPP ASITA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/608/3083821//paslon_bobby_dan_surya_unggul_pada_survei_di_pilkada_sumut-IFJ0_large.jpg
Survei Indikator Politik Indonesia: Bobby Nasution Unggul di Pilkada Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement