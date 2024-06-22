Charles Bonar Sirait Ajak Generasi Muda Asal Sumut yang di Jakarta untuk Nonton Film

JAKARTA - Artis dan Presenter TV Nasional, Charles Bonar Sirait yang juga putera daerah Sumatera Utara mengajak generasi muda Sumatera yang sedang menimba ilmu dan bersekolah di Jakarta, untuk menonton film How to Make Millions before Grandma Dies.

Peraih penghargaan Panasonic Award 1999, 2000, 2001 sebagai Pembawa Acara Televisi terfavorit itu mengatakan, acara tersebut sebagai upaya untuk terus memelihara tali persaudaraan dan silaturahmi di antara generasinya dengan generasi Milenial dan Generasi Z.

Charles yang namanya muncul pada berbagai jajak pendapat Pilkada Sumatera Utara 2024 sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara itu menjelaskan, sekitar 200 (duaratus) orang generasi muda Sumatera yang sedang merantau dan menimba ilmu di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi diharapkan hadir pada hari Sabtu 22 Mei 2024 mendatang di CGV Pacific Place Mall.

Charles berharap melalui forum nonton bareng seperti ini, para generasi muda memiliki visi dan misi untuk merawat nilai-nilai kasih sayang dan perhatian kepada orangtua dan leluhur.

“Tugas kita hadir di dunia ini bukan hanya sekedar mengejar pencapaian dan kesuksesan, tapi kita juga harus mampu merawat dan memuliakan orangtua kita, sebab merekalah Wakil Tuhan dalam kehidupan kita,” ujar Bintang film Coboy Junioir The Movie pemeran Papa Bastian itu.

Charles menilai menonton film selain sebagai sarana hiburan juga merupakan sarana pendidikan. Menonton film dengan nilai positif, menurut Charles adalah format kreatif dari aktifitas pendidikan yang umumnya dilakukan di sekolah namun kita pindahkan kegiatan belajar mengajar itu ke dalam ruang bioskop, supaya materi pendidikan menjadi jauh lebih menarik dan tidak membosankan.