INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Pasangan Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait Dinilai Menyejukan Politik Sumut 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:04 WIB
Pasangan Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait Dinilai Menyejukan Politik Sumut 2024
Bobby dan Charles untuk Pilkada Sumut (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, politik Sumatera Utara perlu mendapat angin sejuk, boleh saja dinamis namun untuk kemajuan bangsa Indonesia, Sumatera Utara perlu tetap sejuk, damai untuk semua pihak.

Bobby Nasution yang merupakan Tokoh Pemimpin Daerah, dan Charles Bonar Sirait yang merupakan Tokoh dan Pengusaha Nasional serta Putera Daerah Sukses pada Bidang Komunikasi, Hiburan, Pertelevisian asal Sumatera Utara diharapkan mampu membawa kreatifitas pengelolaan birokrasi yang profesional.

M Qodari menjelaskan, pada berbagai jajak pendapat tentang Pilkada Sumatera Utara 2024, nama pasangan Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait muncul melalui berbagai forum diskusi, seminar, dan riset politik yang diyakini dapat membawa kesejukan, serta kedamaian bagi kondisi Politik Sumatera Utara yang dikenal dinamis dan beragam.

Ia pun berpendapat Charles Bonar Sirait dikenal sebagai Tokoh Komunikasi yang sangat hangat, cair dan mudah bergaul dengan semua pihak.

M Qodari menjelaskan, kepemimpinan positif yang telah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo di Indonesia termasuk Pembangunan infrastruktur, tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara perlu dilanjutkan oleh penerusnya yang memiliki Visi Misi serta Gagasan Progresif serta mendukung program Pembangunan Prabowo Gibran 2024-2029.

Qodari menilai, kandidat pasangan muda yang sukses pada bidangnya masing-masing Bobby Nasution dan Charles Bonar Sirait kini makin menguat dan menjadi favorit di mata Masyarakat Sumatera Utara dan mampu menghadirkan kesejukan politik di Sumatera Utara.

Berkaca pada Survei pilkada Sumatera Utara 2024 yang dilaksanakan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, M Qodari berpendapat Artis dan Presenter Senior Charles Bonar Sirait sebagai tokoh yang disukai masyarakat Sumatera Utara memiliki kans paling kuat untuk mendampingi Bobby Nasution sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Telusuri berita news lainnya
