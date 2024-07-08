Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Masih Ingat Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat? Pelaku Lepas dari Jerat TPPO

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:10 WIB
Masih Ingat Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat? Pelaku Lepas dari Jerat TPPO
Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (Foto: MPI)
A
A
A

 

LANGKAT - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Peranginangin.

Pria yang kerap dipanggil Cana itu sebelumnya dituntut hukuman 14 tahun penjara dan denda senilai Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan atas dakwaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada praktik 'Kerangkeng Manusia' yang ditemukan di rumahnya.

Vonis bebas terhadap Cana dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Adriansyah di Pengadilan Negeri Stabat, Senin (8/7/2024).

Dalam amar putusannya, Hakim Adriansyah menyebut, majelis hakim sepakat bahwa Cana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.

"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Peranginangin alias Pak Terbit alias Cana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikeluarkan dalam dakwaan satu pertama dan kedua, kedua pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," kata Andriansyah dalam putusannya.

Setelah menjatuhkan vonis bebas, majelis hakim juga meminta agar Cana segera dipulihkan hak serta harkat dan martabatnya. Majelis hakim juga menolak permohonan restitusi senilai Rp2,3 miliar untuk para korban Kerangkeng Manusia dan ahli warisnya.

"Dua bebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, ketiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
