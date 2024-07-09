Deretan 4 Jenderal yang Diangkat Bung Karno Jadi Menteri

JAKARTA - Presiden Soekarno merupakan proklamator sekaliguis Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada 1945 hingga 1967. Di masa kepemimpinannya, Soekarno menunjuk sejumlah jenderal untuk menjadi menteri.

Okezone merangkum sejumlah jenderal yang diangkat jadi menteri oleh Bung Karno. Berikut ulasannya:

1. Abdul Haris Nasution

Jenderal TNI Abdul Haris Nasution merupakan salah satu dari tiga jenderal besar TNI di Indonesia. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September.

Pada masa kepemimpinan Soekarno di Kabinet Dwikora I, Nasution menjabat sebagai Menteri Keamanan Pertahanan dalam Kabinet Kerja (10 Juli 1959-18 Februari 1960). Kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Keamanan Nasional dalam Kabinet Kerja II (18 Februari 1960-6 Maret 1962).

Nasution melanjutkan kariernya Wakil Menteri Pertama/Koordinator bidang Pertahanan-Keamanan pada Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963), Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan Keamanan di Kabinet IV (13 November 1963-27 Agustus 1964). Terakhir, Nasution menjabat Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan Keamanan pada Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964-24 Februari 1966).

2. Dadang Suprayogi

Mayor Jenderal TNI Dadang Suprayogi merupakan seorang perwira militer dan politikus Indonesia. Ia diangkat pada 25 Juli 1958 sebagai Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi dalam Kabinet Juanda oleh Soekarno. Pada saat itu, ia berpangkat sebagai kolonel.