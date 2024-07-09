Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Kembali Tetapkan Satu Tersangka Kasus Anggota DPRD Lampung Tembak Warga

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |10:56 WIB
Polisi Kembali Tetapkan Satu Tersangka Kasus Anggota DPRD Lampung Tembak Warga
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

LAMPUNG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menetapkan asisten sekaligus orang kepercayaan anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam, sebagai tersangka baru dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya salah seorang warga.

Tersangka baru tersebut bernama Sawarni yang merupakan asisten sekaligus orang kepercayaan Mukadam yang diduga terlibat dalam penyembunyian senjata milik tersangka.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik mengatakan, dalam penggeledahan di rumah Sawarni, polisi berhasil menemukan dua senjata yang merupakan milik Mukadam.

"Kemarin Ditreskrimum Polda Lampung telah mengambil alih penyidikan dan menetapkan tersangka dengan inisial S," ujar Umi, Selasa (9/7/2024).

Umi menuturkan, proses penyidikan sedang berlangsung dengan pemeriksaan empat saksi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut terkait kasus ini.

"Saat ini, sudah ada empat saksi telah diambil keterangannya oleh Ditreskrimum Polda Lampung," kata dia.

Umi menjelaskan, penetapan tersangka S lantaran diduga terlibat dalam menyembunyikan senjata yang digunakan Mukadam setelah terjadinya insiden peluru nyasar yang menewaskan Salam (35).

Dikatakan Umi, saat melakukan penggeledahan di rumah Sawarni yang terletak di Kelurahan Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah, polisi menemukan dua senjata yang terbukti milik Mukadam.

Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata yang terkait dengan Mukadam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170887/jenazah-q8Ea_large.jpg
Satgas Cartenz Evakuasi Jenazah Tukang Ojek Korban Penembakan di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/18/3169635/penembakan-oMvX_large.jpg
Pelaku Penembakan Influencer Charlie Kirk Loyalis Trump Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168853/menlu-QEx1_large.jpg
Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru, Menlu: Kita Semua Berduka dan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168836/penembakan-wD62_large.jpg
Tewas Ditembak di Peru, Jenazah Staf KBRI Zetro Tiba di RI Disambut Isak Tangis Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165917/penembakan-YS05_large.jpg
Kronologi Bentrok Maut 24 WNI dengan Aparat Timor Leste, 1 Tertembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165867/dpr-q4Gp_large.jpg
DPR Minta Kasus Penembakan WNI di Timor Leste Diusut Tuntas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement