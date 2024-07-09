Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pilbup Demak, Teguh Sapto Utomo Raih Elektabilitas Tinggi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:14 WIB
Pilbup Demak, Teguh Sapto Utomo Raih Elektabilitas Tinggi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei kandidat Calon Bupati (Cabup) Demak 2024. Teranyar, pengusaha Tegus Sapto Utomo meraih elektabilitas tertinggi dalam kontestasi Pibup Demak.

Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis mengatakan, Teguh Sapto Utomo meraih elektabilitas 20,9% dalam kategori Cabup Demak pada pilihan top of mind. Diurutan kedua, ada anggota DPRD Edi Sayudi 19,4%; ketiga Bupati Demak Eisti'anah sebesar 19,2%; dan Wakil Bupati Demak Ali Makhsun yang meraih 7,1%.

"Kemudian, 5 Fahrudin Bisri Selamet, Ketua DPRD 5,2%; keenam Singgih Setyono, mantan sekda Demak 4,7%; serta ketujuh Maskuri, Wakil Ketua DPRD 4.1%. Sedangkan nama lainnya di bawah 2 persen, dan yang tidak memberikan pilihan 10,8 persen," kata Lubis dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

LKPI, lanjut Lubis, juga melakukan survei mengenai tingkat elektabilitas Cabup Demak dengan simulasi empat nama bakal calon bupati demak dengan pertanyaan tertutup.

Hasilnya, Teguh Sapto Utomo menduduki peringkat pertama dengan raihan 25,3%. Kemudian Edi Sayudi sebesar 24,7%; Eisti'anah 22,4%; dan Ali Makhsun 9,3%. Sedangkan responden yang tidak memberikan pilihan 18,3 %.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement