Pilbup Demak, Teguh Sapto Utomo Raih Elektabilitas Tinggi

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei kandidat Calon Bupati (Cabup) Demak 2024. Teranyar, pengusaha Tegus Sapto Utomo meraih elektabilitas tertinggi dalam kontestasi Pibup Demak.

Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis mengatakan, Teguh Sapto Utomo meraih elektabilitas 20,9% dalam kategori Cabup Demak pada pilihan top of mind. Diurutan kedua, ada anggota DPRD Edi Sayudi 19,4%; ketiga Bupati Demak Eisti'anah sebesar 19,2%; dan Wakil Bupati Demak Ali Makhsun yang meraih 7,1%.

"Kemudian, 5 Fahrudin Bisri Selamet, Ketua DPRD 5,2%; keenam Singgih Setyono, mantan sekda Demak 4,7%; serta ketujuh Maskuri, Wakil Ketua DPRD 4.1%. Sedangkan nama lainnya di bawah 2 persen, dan yang tidak memberikan pilihan 10,8 persen," kata Lubis dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

LKPI, lanjut Lubis, juga melakukan survei mengenai tingkat elektabilitas Cabup Demak dengan simulasi empat nama bakal calon bupati demak dengan pertanyaan tertutup.

Hasilnya, Teguh Sapto Utomo menduduki peringkat pertama dengan raihan 25,3%. Kemudian Edi Sayudi sebesar 24,7%; Eisti'anah 22,4%; dan Ali Makhsun 9,3%. Sedangkan responden yang tidak memberikan pilihan 18,3 %.